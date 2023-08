Cercasi Dsga facenti funzione | interpello Pisa in scadenza il 23 agosto

Tra non molto dovrebbero giungere aggiornamenti in merito alla calendarizzazione del concorso, già atteso lo scorso anno. La modalità sarà semplificata, senza preselezione e con prova scritta ...Tra non molto dovrebbero giungere aggiornamenti in merito alla calendarizzazione del concorso, già atteso lo scorso anno. La modalità sarà semplificata, senza preselezione e con prova scritta ...

Personale ATA cercasi: in arrivo nuovi concorsi QuiFinanza