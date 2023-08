CdS – Roma | il Rennes svela un retroscena sull’affare Matic | la frase del dirigente

(Di martedì 15 agosto 2023) 2023-08-14 23:37:22Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere:– Un addio inaspettato e freddo, ma in realtà la trattativa trae ilandava avanti sotto traccia da diverso tempo. L’ha confermato Florian Maurice, il direttore tecnico del club francese, che ha sveltato unche ha riguardato l’ex giocatore della: “Parliamo con lui da più di un mese e conosce il club grazie alla sua visibilità sulla scena europea e alla sue prestazioni in Ligue 1. Il suo arrivo conferma anche l’attrattiva delsulla scena internazionale”.lascia lae viene accolto dalMaurice ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto ...

... ai mezzi di soccorso pubblico ed ai residenti nelle seguenti strade: tratto di viaalta ... apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del. Gli Agenti della Forza Pubblica ...- ADL vuole Veiga. Si aspetta il si di Zielinski all'Arabia. Lo riporta il Corriere dello Sport ... Si parla di spalla anche della: 'Mezzaper Mou. Idea Montiel'. Comments comments...sia anticipata a maggio causa la concomitanza dei campionati europei di(7 - 13 giugno). Tre medaglie per la società lucchese agli Assoluti di Molfetta e buoni punteggi finora nei. Sono ...

CDS - Roma, assalto a Zapata: le possibili cifre Napoli Magazine

[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo i cinque colpi arrivati alla corte di Sarri, non è ancora concluso il mercato biancoceleste, con la pausa di Ferragosto che p ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma spera di fare passi avanti per assicurarsi Duvan Zapata dall'Atalanta. I giallorossi hanno presentato un'offerta che non si avvicina alle ric ...