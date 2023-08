Casadei | ora è ufficiale | ecco il nuovo club dell’ex Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023)ha cambiato maglia e ha salutato il Chelsea: ci sono le prime foto con ildi appartenenzaprodigio dell’? Nuova avventura per Cesare. Il Leicester lo ha accolto così: «Abbiamo concordato un contratto di prestito per Cesaredal Chelsea fino alla fine della stagione, previa approvazione del campionato Benvenuto, Cesare!» We have agreed a loan deal for Cesarefrom Chelsea until the end of the season, subject to league approval Welcome, Cesare! — Leicester City (@LCFC) August 15, 2023-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...