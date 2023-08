Caro-ombrellone | la classifica delle spiagge | dove si paga di meno

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 agosto 2023) La Capitale in un'assolata domenica di agosto si presenta semivuota. Sembrano esserci quasi più parcheggi che persone in giro per la città, alin centro. C'è chi è partito all'inizio del mese, chi nell'ultimo fine settimana. Qualcuno, invece, fa il pendolare e sceglie il turismo di prossimità. Il litorale laziale conta oltre 300 chilometri di costa e qualche bandiera blu. Tra queste località compaiono Anzio, Sabaudia e San Felice Circeo, citandone alcune. Sono diversi i lidi che registrano sold out nel weekend che precede Ferragosto, nonostante la stangata e i rincari indicati dal Codacons dopo un'indagine condotta sui costi negli stabilimenti. Le tariffe giornaliere, secondo l'associazione, hanno registrato incrementi medi del 10-15 per cento in tutto il Paese. Per affittare une due lettini nel fine settimana, quindi, si arrivano a ...