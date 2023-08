Carlos Augusto | l’ex compagno Avelar | «Mi ha detto una cosa»

(Di martedì 15 agosto 2023)ha già concluso le visite mediche e firmato il contratto per l’Inter, manca l’ufficialità.al Corinthians Danilone ha parlato in questo modo su gianlucadimarzio.com. PASSATO – Daniloè statodial Corinthians, ne parla in questo modo: «Se ho avuto paura che mi rubasse il posto? Certo che sì, c’è stato un anno in cui ha finito la stagione da titolare e sono finito a fare la riserva…Con lui ho sempre avuto un bel rapporto, giocavamo spesso insieme al videogioco Counter-Strike. Ho parlato molto con lui dell’Italia e della Serie A dopo l’interessamento del Monza. Sapetemi ha? Se avesse avuto una buona stagione sarebbe andato in ...

In attesa di scoprire come finirà la telenovela Samardzic (tira una brutta aria) ieri i nerazzurri hanno completato l'acquisto diin prestito oneroso (4,5 milioni) con diritto di ...Intanto, il calciomercato continua a ribollire: oggi a Roma è la giornata di Leandro Paredes e Renato Sanches, mentre in nerazzurro è il turno di Marko Arnautovic e. Diretta Mercato 15 ...... con l'Inter l'accordo è stato raggiunto per 15 milioni di euro bonus compresi (e nerazzurri che hanno chiuso perdal Monza con un grande blitz di mercato firmato Marotta - Ausilio), ...

Carlos Augusto, concluse le visite con l'Inter. Oggi in sede per la firma, domani ad Appiano La Gazzetta dello Sport

In casa Inter si continua a pensare al mercato e al futuro di Samardzic, che è in dubbio visto qualche intoppo tra il papà dell'agente e il club nerazzurro. Aspettando però il possibile acquisto del c ..."Inter: ecco Carlos Augusto e Arnautovic. Roma, due colpi". Nella prima pagina di oggi del QS, è presente questo titolo. I nerazzurri.