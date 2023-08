Carlos Augusto è dell’Inter | lo celebra anche la Serie A!

(Di martedì 15 agosto 2023)è diventato in via ufficiale un nuovo giocatore: dopo il club nerazzurro,il passaggiolaA.A ?è diventato un nuovo giocatore. Il club nerazzurro ha dato l’annuncio ufficiale elaA ha pubblicato un tweet perre il trasferimento. Su Twitter si legge: «è ».è pic.twitter.com/zw7uqPLP0Z — LegaA (@A) August 15, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Commenta per primo Mentre sul fronte Samardzic impazzano le voci e le indiscrezioni, l'Inter si cautela in entrata per quanto riguarda la difesa. Dopo la giornata di ieri in cuiè giunto a Milano per visite mediche e si è recato in sede per la firma, ecco che i nerazzurri annunciano ufficialmente il suo arrivo . IL COMUNICATO - 'è un nuovo ...In grande stile, con un video che immortala la statua del famoso imperatore romano, l'Inter ha annunciato l'arrivo di. Sul proprio sito ufficiale il club nerazzurro ha ripercorso tutte le fasi della carriera dell'esterno sinistro, dalle prime esperienza da attaccante in Under 15 sino alla straordinaria ...Il 3 - 5 - 2 di Inzaghi appare infatti granatico, a maggior ragione dopo gli innesti dei vari Frattesi, Cuadrado, Thuram e, nelle ultime ore, Arnautovic e. COMPARAZIONE QUOTE: JUVE ...

Inter, Carlos Augusto alla Pinetina: primo allenamento. Arnautovic atteso a Milano fcinter1908

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Colpo in entrata per l'Inter, che preleva Carlos Augusto dal Monza. Di seguito il comunicato del club nerazzurro: "L'esterno brasiliano classe 1999 arriva in ...