Carlo Cottarelli | La tassa sulle banche serve al governo per distrarre i cittadini

(Di martedì 15 agosto 2023) Il professore è severo. "Una misura populista, se metti unastraordinaria sugli extra profitti devi estenderla a tutti i settori. Eppure Meloni ha a disposizione 16 miliardi di cui si parla poco...". Musk-Zuckerberg? "Sono allibito che si possa anche solo prendere in considerazione l’idea di uno spettacolo del genere. Ci sono cose che non si vendono"

Così l'economistaNel 2014, durante un'audizione a Palazzo Madama, l'allora commissario per la revisione della spesaaffermò: Nel 2019 in Senato è stata presentata una proposta di legge, questa volta ...L'ultima ricerca condotta da, direttore dell'Osservatorio conti pubblici italiani, ha esplorato la questione del lavoro sommerso, ovvero le ore lavorative non riconosciute ...

Carlo Cottarelli: "La tassa sulle banche serve al governo per ... L'HuffPost

Il professore è severo. "Una misura populista, se metti una tassa straordinaria sugli extra profitti, sempre che riesci a calcolarli, devi estenderla a ...Previsioni prezzi azioni Ftse Mib dedicate a Banco Bpm, Pirelli & C e Unicredit. La questione banche resta al centro del dibattito politico-economico italiano.