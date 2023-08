Carburanti | prezzi alle stelle | la propaganda di Giorgia Meloni si inginocchia di fronte alla realtà

Rispetto aimedi della benzina, consultabili sul sito del ministero dove i distributori sono tenuti a pubblicare le tariffe, si nota una notevole differenza. Su tutta la rete autostradale, il ...Estratto dell'articolo di Claudio Del Frate per www.corriere.itdeiin autostrada - 15 agosto 2023 La ricorderemo come l'estate dei due euro per il toast tagliato a metà, per il caffè a 60 euro di Porto Rotondo e (forse) anche per ...Questo significa che il distributore in questione applicapiù alti del 35% rispetto alla media autostradale". "Per tali motivi, e nell'esclusivo interesse degli automobilisti che attraversano ...

Caro carburanti, prezzo shock della benzina: 2,7 euro al litro sulla A8 TGCOM

Sempre più persone si chiedono quale sia l’impatto effettivo delle accise sul prezzo al litro dei carburanti e perché queste tasse non vengano mai rimosse. Impariamo a capire cosa sono queste tasse e ...Su tutta la rete autostradale, il prezzo medio della benzina è di 2,017 euro al litro (1,926 euro per il gasolio). Fuori dall'autostrada, analizzando i costi in Lombardia, la benzina presenta un prezz ...