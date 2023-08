Cannibal Holocaust | il poster e il trailer della versione restaurata

(Di martedì 15 agosto 2023)sarà ripubblicato in, e soprattutto integrale, tra il 21 e il 23 agosto 2023: eccoCat People Distribuzione ha appena diffuso il nuovoe ilcreato per l’occasioneripubblicazione di, celebre e discusso film diretto dal compianto Ruggero Deodato nel 1980 che tornerà per la prima volta nelle sale italiane inintegrale ein 4K. Sarà vietato ai minori di 18 anni (16 se accompagnati da un adulto) e privo di tagli. Questa la trama ufficiale: Quattro giovani ed esaltati documentaristi newyorchesi spariscono nella foresta amazzonica durante le riprese di un ...

