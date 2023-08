Calciomercato | sono ore caldissime | la Roma tenta il colpo triplo | l' Inter abbraccia Arnautovic E Berardi

(Di martedì 15 agosto 2023) Nel week end comincia il campionato ed è tempo di stringere i tempi per le varie trattative. Lo sta facendo l’che oggi ha definito gli arrivi di CARLOS AUGUSTO dal Monza e di Markodal Bologna, L'austriaco, 3 presenze in nerazzurro nella stagione del 'Triplete', torna quindi ad Appiano Gentile per un affare complessivo da dieci milioni di euro al Bologna, mentre l'ingaggio del calciatore...

'Il momento sportivo più iconico in cuistato coinvolto per me rimane lo Scudetto vinto con il Milan. Le immagini della festa nelle strade della città non riescono a descrivere cosa è stato ...A questo propositodue le principali considerazioni da fare: non si sanno tenere i rapporti con i propri collaboratori inducendoli alle dimissioni; mancano strumenti giuridici idonei a ...La sorella del nuovo giocatore dell'Inter , Davide, ha postato delle foto sui suoi social chediventate subito virali. Prima in costume bianco, poi con un vestito nero scollatissimo, la ragazza ...

Serie A, come sono cambiate le squadre con il calciomercato Tutte le nuove rose OA Sport

Dopo l'addio di Mancini alla Nazionale, interviene De Laurentiis, presidente del Napoli, sulle voci su Spalletti Ct: che attacco alla FIGC ...Notizia bomba nel calciomercato di Ferragosto: nelle scorse ore Domenico Berardi avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Juventus. Il passaggio in bianconero dell’attaccante della Nazionale sem ...