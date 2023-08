Calciomercato Roma | doppio colpo dal PSG a centrocampo | in arrivo Paredes e Renato Sanches

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 15 agosto 2023) Lo stadio Olimpico si appresta a tornare a colorarsi di giallo e rosso e la Curva Sud è pronta per ricominciare a cantare e incitare i propri giocatori. Domenica 20 agosto scende in campo la, che fa l’esordio nel nuovo campionato di Serie A con la Salernitana. L’obiettivo di Josè Mourinho è di arrivare tra le prime 4 in classifica e di conseguenza qualificarsi alla prossima Champions League. L’allenatore portoghese vorrebbe anche provare a vincere l’Europa League, dopo essere arrivato in finale lo scorso anno, ma non essere riuscito ad alzare la coppa. Mentre la squadra agli ordini di Mourinho sta preparando l’imminente partita di domenica, la dirigenza sta lavorando sulper rinforzare la rosa attuale e per vendere alcuni giocatori fuori dal progetto. Dopo solamente una stagione con la maglia della, Nemanja ...