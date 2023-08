Calciomercato Napoli | situazione Cheddira | acquisto dal Bari e prestito al Frosinone

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilè aperto fino all’1 settembre e, nonostante il campionato stia per iniziare, le squadre di Serie A non hanno ancora finito il proprio lavoro per sistemare la propria rosa. Nemmeno il, campione d’Italia in carica, ha terminato di acquistare giocatori e venderne altrettanti e il Direttore Sportivo Meluso starebbe preparando i prossimi colpi. Con la cessione di Zielinski, si libererebbe un posto a centrocampo e l’obiettivo della società partenopea è da diverso tempo Gabri Veiga. Il gioiellino del Celta Vigo sembrerebbe essere molto vicino ad approdare in Campania, ma non dovrebbe essere l’ultimo innesto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ilsembrerebbe essere vicino all’di Walid. Il giocatore del...

Commenta per primo Walid Cheddira è sempre più vicino a vestire la maglia del Frosinone . L'attaccante marocchino del Bari , non passerà però direttamente al Frosinone, visto che ilha intenzione di acquistarlo per poi girarlo in prestito ai ciociari . Lo riporta Sky Sport .Sempre sul fronte bianconero resta viva la possibilità di cedere Chiesa al Psg: nell'affare potrebbe rientrare anche Donnarumma con il placet del tecnico Luis Enrique Zielinski lascia ilper ...Raspadori : questa invece non è solo un'omonimia, perché si tratta di Enrico Raspadori, fratello dell'attaccante delGiacomo . Insomma, alla Virtus Castelfranco ci sono sicuramente nominativi ...

Continua a tenere banco la clausola di rescissione del contratto di Luciano Spalletti, prevista nell'accordo con il Napoli e che la società campana chiede di pagare per fare in modo che il tecnico tos ...Il noto giornalista di Repubblica, Marco Azzu, dal suo profilo twitter, commenta il comunicato di ADL: “De Laurentiis potrebbe avere in teoria uno slancio di gratitudine nei confronti di Spalletti, se ...