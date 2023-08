Calciomercato Napoli | De Laurentiis ci prova per Koopmeiners dell’Atalanta | le cifre della nuova offerta

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 15 agosto 2023) Si avvicina l’inizioSerie A, che il 19 agosto apre i battenti. Ilè la squadra da battere, in quanto campione d’Italia in carica, e le avversarie appena dietro sperano di riuscire a contrastare gli azzurri, che lo scorso anno hanno dominato il campionato. I partenopei si presentano però con diversi cambiamenti, di cui il più importante è in panchina. Luciano Spalletti ha lasciato il club dopo il trionfo e al suo posto è arrivato Rudi Garcia. Un’altra grande perdita è Kim Min-Jae, giocatore fondamentale nella passata stagione, ma Deè riuscito a trattenere in Campania sia Kvaratskhelia che Osimhen e il rinnovo per entrambi sembrerebbe molto vicino. Il nuovo Direttore Sportivo Meluso ha operato sul mercato con colpi mirati e ben precisi. Cajuste è arrivato come vice di Zambo Anguissa, Gollini invece come ...