Calciomercato Milan | difesa da puntellare | le tre opzioni per Pioli

(Di martedì 15 agosto 2023) La cessione remunerativa di Sandro Tonali e gli introiti ricavati dalla qualificazione alla Champions League hanno contribuito a rendere grande ilsul. I rossoneri sono stati tra i protagonisti di questa sessione estiva movimentando e migliorando la rosa a disposizione di Stefano. Operazioni di potenziamento che potrebbero continuare nel reparto arretrato: sono tre, infatti, i nomi entrati nella short-list dei dirigentiisti in questo ultimo step., tris di nomi per la retroguardia (Credit foto – pagina Facebook AC)Migliorare laper completare l’opera di rafforzamento in vista della stagione che ormai è davvero alle porte. Ilha ceduto Mattia Gabbia al ...

... ma Allegri con quella richiesta lì non stava facendo altro che replicare neldi Van Bommel e Pirlo, quanto Rijkaard aveva fatto al Barcellona con Van Bommel e Xavi. E Xavi in quella posizione ...C'è ancora tempo, sicuro, ma intanto le indicazioni che arrivano dalconsentono di stilare un primo pagellone . Di cristallizzare lo stato dell'arte ad ...7: Ok, via un pezzo da ...Juve e, Lenglet raggiunge RonaldoIl 28enne calciatore francese, infatti, sembra destinato ad arricchire la sempre più numerosa colonia di calciatori che dai principali campionati ...

Con il Fenerbahce che segue Krunic, il Milan vaglia alternative. Secondo La Repubblica, in caso di partenza del bosniaco, i rossoneri punterebbero Jordan Veretout. L'ex Roma però ha fatto intendere ch ...Milan, il tecnico ha ricevuto parte delle risposte che voleva durante le gare del precampionato. Andiamo a vedere i promossi ed i quasi promossi ...