Calciomercato Milan – Di Marzio | “Atalanta-De Ketelaere | tutto fatto”

Le ultime diin Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter,e di tutte le altre: le trattative di martedì 15 agostoParla Roberto Mancini per la prima volta dopo la decisione di dimettersi ...Commenta per primo Armando Broja è un vecchio pallino del. L'attaccante albanese del Chelsea è tornato, forte, nelle idee della dirigenza che lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto al Chelsea. Al momento non c'è apertura dei blues ma Furlani ...Io dico che ilsi è assicurato uno dei potenziali migliori centrocampisti d'Europa prendendo Reijnders. Ragazzo giovane, ma duttile, propositivo e con grandissima personalità'.

Il Milan non smette di seguire Broja: dopo l'infortunio al ginocchio l'albanese è in uscita dal Chelsea, con Furlani che tratta ed aspetta Colombo ...Non bastano i tanti acquisti fatti sul mercato dal Milan in questa sessione di mercato. La dirigenza rossonera vuole accontentare Pioli con la ciliegina sulla torta, ovvero quell'attaccante che manca ...