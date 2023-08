Calciomercato Milan – ‘Caso Colombo’ | ecco cosa sta succedendo

Commenta per primo Ilesordirà nella Serie A 2023/24 lunedì 21 sul campo del Bologna ma Yunus Musah non sarà della gara. Il centrocampista americano dovrà infatti scontare una squalifica nella prima giornata di ...... a Malta o in MalesiaLIVE BONUCCI, ANDIAMO A BERLINO Potrebbe essere la sua nuova casa, dopo i lunghissimi anni alla Juve e la parentesi al. Leo è finito ai margini del ...Stefano Pioli (Ansa -.it)L'addio di Sandro Tonali non sarà per niente facile da superare, con ilche si è affidato a molti giovani interessanti ma che dovranno essere testati in ...

L’ex allenatore del Monza Giovanni Stroppa ha espresso il suo parere sulla rivoluzione attuata da Cardinale, Furlani e Moncada. C’è tanta incertezza sulla lotta Scudetto con almeno 4 squadre che vengo ...Cari amici Fantallenatori, il via della nuova stagione è ormai ben visibile all'orizzonte e l'attesa sta volgendo al termine. Nel weekend del 19-21 agosto prenderà il via la Serie A 2023-2024 e una de ...