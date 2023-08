Calcio | Roberto Mancini si sfoga dopo le dimissioni | “Nessun segnale da Gravina Il mio addio? Un gesto d’amore Sull’Arabia…”

(Di martedì 15 agosto 2023) Non si spegne la eco per ledi. L’ormai ex commissario tecnico della Nazionale italiana diha deciso di salutare la panchina azzurra nella giornata di domenica 13 agosto, scoperchiando un vero e proprio Vaso di Pandora. Le critiche, inevitabili e roventi, non sono certo mancate, in un quadro che, al momento, i protagonisti non hanno ancora chiarito in maniera precisa. Il tecnico jesino ha scelto, quindi, di rompere il silenzio e, soprattutto, di aggiungere qualcosa rispetto allo scarno post pubblicato sui suoi canali social nel quale confermava la decisione di dire “” all’Italia.in queste ore ha rilasciato diverse interviste tra Repubblica, Libero e Corriere dello Sport. Andiamo, quindi, a raccogliere i passaggi ...

Commenta per primo Le dimissioni diMancini da ct dell'Italia hanno scosso tutto l'ambiente delitaliano. In evidenza sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi c'è ancora la decisione dell'allenatore. In ...Il tecnicoStellone ha seguito da vicino l'Avellino durante il ritiro estivo. Ai microfoni del quotidiano Il Mattino, l'ex allenatore del Benevento ha detto qual è la squadra da battere nel Girone C di ...Le dimissioni a sorpresa diMancini ( LA FOTOSTORIA ) da ct della nazionale italiana hanno scosso il mondo del( LE REAZIONI ). L'ormai ex allenatore degli Azzurri ha dato la sua versione in un'intervista ...

Calcio, Roberto Mancini si dimette: presto il nome del nuovo tecnico della Nazionale Euronews Italiano

Da ct dell'Italia a ct dell'Arabia Saudita 54esima nel ranking Fifa Mancini riflette, il suo «clan dei fedelissimi» spinge per la soluzione mediorientale ...Roberto Mancini parla per la prima volta dell'addio alla Nazionale. L'ormai ex ct, dopo aver annunciato le dimissioni, racconta la sua versione dei fatti in un'intervista a ...