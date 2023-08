Calcio femminile | Mondiale 2023 | la Spagna supera la Svezia di misura ed è la prima finalista

Leggi su oasport

(Di martedì 15 agosto 2023) È, quindi, lalasquadradei Campionati Mondiali diin corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda. La Roja, infatti, hato lanella semifinale giocata oggi all’Eden Park di Auckland con il punteggio di 2-1 al termine di un incontro davvero vibrante. Il match, come detto, non ha certo lesinato in fatto di emozioni. Le iberiche sono scese in campo con il 4-3-3 con Coll tra i pali, Batlle, Paredes, Codina e Carmona Garcia in difesa, quindi Abelleira, Bonmati e Putellas a centrocampo, con Redondo Ferrer, Hermoso e Caldentey in attacco. Laha risposto con il 4-2-3-1 con Musovic in porta, Bjorn, Hestedt, Eriksson e Andersson in difesa, quindi Angeldal e Rubensson in ...