(Di martedì 15 agosto 2023), al via i campionati in: i risultati della Premier League, LaLiga e Ligue 1 In attesa dell’inizio della Serie A, in Europa tre dei cinque massimi campionati hanno già dato il via. Premier League, LaLiga e Ligue 1 sono cominciate nello scorso weekend e già si sono viste lesorprese – con PSG e Barcellona che hanno steccato la prima, entrambe con uno 0-0 – e le conferme di big come Manchester City e Real Madrid. Di seguito tutti i risultati della prima giornata in. PREMIER LEAGUE Burnley-Manchester City 0-3Arsenal-Nottingham Forest 2-1Sheffield United-Crystal Palace 0-1Bournemouth-West Ham 1-1Brighton-Luton Town 4-1Everton-Fulham 0-1Newcastle-Aston ...

...ha chiesto che giocatori nostrani venissero impiegati ed anzi li ha spinti ad andare all'. E ... Sperare costa niente: neldai destini arabi quasi un controsenso.... valida per la semifinale dei Mondiali femminili, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su BHT 1, RSI La 2 e ZDF all'mentre sul portale della FIFA sono disponibili gli aggiornamenti.L'ex Bari si sentirà ferito e volenteroso di riscatto: un'esperienza all'potrebbe essere molto utile, anche se arriva negli ultimi anni della sua lunga e luminosa carriera. Leonardo Bonucci ...

Calcio estero: le prime di campionato in Inghilterra, Francia e Spagna Calcio News 24

I rossoneri di Pioli al lavoro per un attaccante da affiancare a Giroud: trattativa per l'albanese dei Blues, Ekitike è più difficile ...Da oggi, venerdì 11 agosto, nella Casa dello Sport di Sky torna il grande calcio estero. In Europa si scende in campo per il via ufficiale… Leggi ...