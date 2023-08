Cagliari | per il Torino Ranieri pensa a Luvumbo titolare

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023), per la prima di campionato contro ilClaudiostando a ZitocomeIlè al lavoro per preparare la prima giornata di campionato contro il. Per l’occasionepotrebbe buttare subito in campo Zito, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il calciatore angolano è subito entrato bene in partita nella sfida contro il Palermo in Coppa Italia. Con la sua rapidità potrebbe creare più di un problema alla retroguardia di Ivan Juric. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM