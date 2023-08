Cagliari | idea Kaio Jorge per l’attacco

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilè alla ricerca di un attaccante e nella lista di Bonato non ci sarebbe soltanto Colombo, ma anchedella Juventus Ilè alla ricerca di un attaccante e nella lista di Bonato non ci sarebbe soltanto Colombo, ma anchedella Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano ha diverse richieste dalla Serie A e anche i sardi potrebbero essere una serie contendente per il classe 2002.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe interessato al brasiliano, così come lo è anche il Frosinone. Secondo quanto riportato però da Tuttosport, l'...

Cagliari e Frosinone bussano alla porta della Juve per Kaio Jorge: Allegri però vorrebbe trattenerlo almeno fino a gennaio Dopo l’ottima prova nell’amichevole in famiglia, Kaio Jorge è tornato a far p ...La priorità ora è quella di chiudere al più presto questa telenovela e concentrarsi sugli ultimi colpi di mercato da mettere a segno ...