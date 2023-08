Cadavere di un uomo recuperato in mare al largo di Fregene

(Di martedì 15 agosto 2023) La Guardia Costiera haildi un, di età intorno ai quarant'anni, ina 6 miglia aldi, sul litorale laziale. Ad intervenire è stata un'unità di guardia del Sar alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, dopo l'allarme dato con una chiamata al numero d'emergenza in1530 da un diportista. La motovedetta haa bordo il corpo ed è stato avvisato il Pm di turno di Civitavecchia, che ha disposto il trasferimento delal cimitero romano del Verano, dove sarà eseguita l'autopsia da parte del medico legale. A quanto si è appreso, il corpo non sarebbe stato in acqua da molto e avrebbe indosso pantaloni lunghi e una maglietta nera con logo di una discoteca di Roma ...

Giallo a Fregene: cadavere di un uomo in mare. Ha tatuaggio e maglietta di una discoteca RomaToday

