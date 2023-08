Burro fatto in casa | un metodo semplicissimo per un risultato eccellente

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilinha un sapore completamente diverso… sa di buono e di ricordi! Far rivivere questa antica ricetta per me è una vera emozione. Quando ero davvero piccola, mia nonna lo preparava con il frullino a mano e dentro un barattolo di vetro. Era energica e veloce nei movimenti e riusciva sempre ad ottenere la consistenza perfetta, ma era un processo lungo e faticoso per lei. Per fortuna, poi, hanno inventato le fruste elettriche e la planetaria. Oggi possiamo contare sul loro aiuto per preparare presto e bene tutte le nostre ricette. Il principio da cui dobbiamo partire è che ilsi ottiene dalla panna, anzi dalla separazione tra i grassi che contiene dalla sua parte liquida. Quei grassi sono il nostro. Per attivare questa reazione, bisogna scuoterla e lavorarla fino allo ...