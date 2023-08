Britt Baker | “Ho dovuto dire stop alla carriera di dentista”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 15 agosto 2023) Il primo agosto, la Dottoressaha annunciato che si ritirerà, almeno provvisoriamente, dall’odontoiatria per concentrarsi sul suo lavoro nella All Elite Wrestling. Intervenendo al Jon Chuckery Show di questa notte, laha parlato della decisione, sottolineando che non le sembrava giusto cancellare continuamente gli appuntamenti dei suoi pazienti a causa degli impegni della AEW. Troppi impegni improvvisi La dottoressaha spiegato di averprendere questa decisione per poter meglio mettersi a disposizione della AEW e dei suoi cambi di programma improvvisi: “Con il programma in continuo cambiamento e in continua crescita della AEW, stava diventando davvero difficile gestire il mio lavoro da, dovevo chiamare sempre ...