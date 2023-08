Brighton | tre nomi per il posto di Caicedo

Commenta per primo Ilsi sta rendendo protagonista negli ultimi anni di cessioni record in serie: MacAllister e ... Nove di queste dieci cessioni top sono state effettuate nelle ultime...Dopo aver ufficializzato l'acquisto record di Moises Caicedo dal(affare da ben 133 ... soltanto nell'era di Boehly, di sfondare il tetto del miliardo speso nelle ultimefinestre di ...... che riscrive le già esorbitanti gerarchie dei Blues e copre d'oro il, autentica fabbrica ...anni dopo, ecco il mediano più costoso della storia del calcio.

Inizia il De Zerbi show: 4 gol al piccolo Luton. Colpo del Fulham in casa Everton La Gazzetta dello Sport

Il Brighton si sta rendendo protagonista negli ultimi anni di cessioni record in serie: MacAllister e Caicedo sono solo le ultime, con Ben White all'Arsenal che ha solo aperto la via un paio di anni f ...È subito sfida tra Manchester City e Arsenal nella 1^ giornata di Premier League 23/24. Dopo la vittoria di ieri dei Citizens, arrivano tre punti anche per i l ...