Brann Bergen-Arouca Conference League | 17-08-2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Sfida molto interessante e incerta per il passaggio del turno

... ore 17:00) Lillestrom (in Lillestrom - HamKam, ore 17:00) Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt - Tromso, ore 19:15) Le partite da almeno un gol per parte Rosenborg - Odd , ore 17:00- Viking , ore ...... ore 17:00) Lillestrom (in Lillestrom - HamKam, ore 17:00) Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt - Tromso, ore 19:15) Le partite da almeno un gol per parte Rosenborg - Odd , ore 17:00- Viking , ore ...

Formazioni Brann Bergen-Arouca | Pronostici e quote | 17-08-2023 Infobetting