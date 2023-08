Bonus 350 euro arriva a settembre | gara di richieste per non perdere l’aiuto

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 15 agosto 2023) Alcune famiglie riceveranno undi 350per corsi di formazioni finalizzati a trovare un lavoro. Chi ne ha diritto? L’INPS ha comunicato chi potrà beneficiare del SFL, il Supporto per la Formazione e il Lavoro, la misura destinata ai cd. occupabili, che, dal prossimo, prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza. I soggetti occupabili riceveranno undi 350– ilovetrading.itPossono aderire al programma di SFL coloro che hanno smesso di percepire il sussidio economico e che possiedono un ISEE inferiore a 6 mila. La misura prevede il riconoscimento di undi 350, per 12 mesi, ai nuclei familiari in cui ci sono membri in cerca di lavoro. La prestazione, tuttavia, non è assegnata in automatico a tutti coloro che ...