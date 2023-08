“Blocco navale subito” ”Impedire la partenza dei barconi” “Affondare le barche delle ong” Così parlava Giorgia Meloni | Il videoblob

(Di martedì 15 agosto 2023) “In Europa sono preoccupati. Che succederà? Che è finita la pacchia”.dicevaparlando di immigrazione solo due settimane prima del voto. Oggi, dopo dieci mesi di governo, gli arrivi dell’anno sfondano quota 100mila (leggi) e l’esecutivo ormai chiede ripetutamente aiuto alle organizzazioni non governative. Cosa direbbe la premier se fosse ancora all’opposizione? Ilfattoquotidiano.it ha raccolto alcunenumerose soluzioni proposte dal 2015 a oggi. L’ultima volta che, navigando tra i flutti di Twitter, si registra l’hashtagano #è il 7 settembre 2020, quando in uno degli innumerevoli attacchi all’ex ministra dell’Interno Luciana Lamorgese (quella apprezzata “dagli scafisti e dai fattoni” dei rave party), ...

... quelli che da anni Nazioni unite e organizzazioni umanitarie utilizzano " a seconda di quanto i sauditi decidano di aprire o chiudere ile aereo imposto sullo Yemen " per far arrivare ...... non si parla più di. L'impegno nel creare un fronte internazionale, con l'accordo con la Tunisia di Saied e la recente Conferenza sulle migrazioni a Roma, è condivisibile, ma denuncia ...Un silenzio assordante dal Governo, dalla propaganda elettorale urlata ai quattro venti, proclami sulla lotta agli immigrati e promesse di agire con pugno duro, un continuo parlare die ...

“Blocco navale subito”.”Impedire la partenza dei barconi” Il Fatto Quotidiano

Il dossier: la promessa elettorale di fermare gli arrivi si è infranta contro la realtà, quest’anno potrebbe essere superato il record del 2016 ...Da destra a sinistra la politica italiana è avvolta in uno strano sortilegio. Qualcosa che ricorda, ma a parti rovesciate, la leggenda della valle nascosta ...