Bimba si tuffa nel lago di Como con il fratello ma non riemerge

Si teme il peggio: una bambina senegalese di 11 anni è dispersa dopo che si era tuffata sulla sponda lecchese del lago di Como, a Mandello del Lario. La ragazzina era entrata in acqua in prossimità ...commenta A Mandello del Lario (Lecco) una bambina di 11 anni non è più riemersa dopo che si è tuffata nel lago. La piccola, che stava trascorrendo il Ferragosto sulla sponda lecchese de l lago di Como ...La piccola era in compagnia del fratello maggiore. In corso le ...

Bimba di 11 anni si tuffa nel lago con il fratello ma non riemerge ... Fanpage.it

