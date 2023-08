Berrettini eliminato da Auger Aliassime | highlights

(Di martedì 15 agosto 2023) Niente da fare per Matteoal primo turno dell'Atp 1000 di Cincinnati. Il romano ha perso in tre set contro la testa di serie n.12, il canadese Felix(4 - 6 6 - 2 6 - 3 in 2 ...

Niente da fare per Matteoal primo turno dell'Atp 1000 di Cincinnati. Il romano ha perso in tre set contro la testa di serie n.12, il canadese Felix Auger Aliassime (4 - 6 6 - 2 6 - 3 in 2 ore e 25 minuti). Guarda ...Matteoal primo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023. L'azzurro è stato sconfitto dal canadese Felix Auger - Aliassime, testa di serie numero 12, che si è imposto per 4 - 6, 6 -...Si chiude al primo turno l'avventura di Matteoa Cincinnati , nel settimo Masters 1000 in calendario. Il tennista romano, numero 38 Atp, è statodal canadese Felix Auger - Aliassime , testa di serie numero 12, che si è imposto ...

Tennis, Berrettini eliminato al 1° turno a Cincinnati Tuttosport

(Adnkronos) – Matteo Berrettini eliminato al primo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023. L’azzurro è stato sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 12, che si è im ...A Cincinnati, scenario di uno dei Masters 1000 più seguiti, Felix Auger-Aliassime ha avuto la meglio su Matteo Berrettini. Per l’italiano, il confronto con il giovane canadese sembra essere un vera e ...