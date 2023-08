Benzina oltre i 2 | 7 euro sulla A8 | chiesto l' intervento della Guardia di finanza

20.452,7 euro sulla A8 Assoutenti segnala alla GdFvenduta a 2,722 euro sulla A8 VareseMilano. "Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro diin modalità self a 2,722 ......in autostrade ancora sopra 2 euro al litro Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati a questa mattina, sulle autostrade il prezzo medio dellain ..."Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro diin modalità self a 2,722 euro al litro e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico. - spiega il presidente Furio Truzzi -...

++ Benzina oltre i 2,7 euro sulla A8, chiesto intervento Gdf ++ - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

C'è un refrain che in Italia ogni estate, quando gli italiani caricano le valigie in auto diretti verso i luoghi di vacanza, torna costantemente. E riguarda i prezzi di diesel ...Più di 2 euro in autostrada per la benzina, in media, e tutte le Regioni tra tra 1,92 e 1,97 euro al litro. A due settimane… Leggi ...