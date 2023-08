Benzina oltre i 2 | 7 euro sulla A8 | chiesto intervento della Gdf

(Di martedì 15 agosto 2023) La Guardia di finanza dovrà intervenire sul casovenduta a 2,722sull'autostrada A8 Varese-Milano. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi vuole chiedere alla Gfd come sia possibile che un litro diin modalità self sia venduto a questo prezzo. “Per un pieno ad un'auto media, vuol dire spendere ben 136,1, un salasso" – ha denunciato Truzzi.Prezzo 35% rispetto più alto alla mediaUn salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce, considerato che alla data odierna il prezzo medioin modalità self venduta in autostrada si attesta a 2,017al litro. Questo significa che il distributore in questione applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale". "Per tali motivi, e nell'esclusivo ...

