Benzina in autostrada a 2 | 7 euro al litro | l’ira di Assoutenti | «Prezzi fuori controllo | intervenga la Finanza»

(Di martedì 15 agosto 2023) A infiammarsi in questo Ferragosto non sono solo le temperature, in spiaggia e in città, ma anche idella. Sfondata ormai in mezza Italia quota 2al, a un distributore sulla A8 che collega Milano a Varese è stato segnalato un prezzo per il carburante di 2,722al(in modalità self service). Un rincaro record, osservato nell’area di servizio Villoresi Ovest, poco dopo la diramazione per Como in arrivo da Varese, che ha spinto a muoversi una delle associazioni a tutela dei consumatori. L’ha annunciato infatti che presenterà domani una segnalazione alla Guardia di. «Vogliamo capire come sia possibile vendere undiin modalità self a 2,722 ...

La pompa dipiù cara d'Italia È sull'Milano - Varese, precisamente all'area di servizio Villoresi dove un litro diverde alla colonnina self è arrivato a costare 2,70 euro. La notizia ...... vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce, considerato che alla data odierna il prezzo medio dellain modalità self venduta insi ...Ferragosto amaro per chi si trova a viaggiare in direzione sud sull'A8 Milano - Varese. Nell'area di servizio Villoresi Ovest è stato registrato un nuovo rincaro da record per la, che ha raggiunto il prezzo di 2,722 euro al litro in modalità self ...

Benzina oltre i 2,7 euro al litro (self): il prezzo record in autostrada a Milano Corriere della Sera

Il prezzo della benzina ha raggiunto un nuovo record in Italia: 2,7 euro al litro in modalità self service, in un distributore all'altezza del chilometro 7,600 in direzione sud sull'autostrada A8 Vare ...In Veneto si trova la benzina meno cara, con un prezzo di 1,921 euro al litro. Tuttavia, continua ad aumentare il costo della benzina nelle autostrade: secondo i dati… Leggi ...