Barzaghi | «Mancini? Vi dico perché si è dimesso Su Spalletti…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023)ha fatto il punto della situazione sulla Nazionale Italiana, spiegando le presunte ragioni per cui l’ex Inter si sarebbe. Le novità anche sul possibile nuovo CT, Luciano Spalletti. FRATTURA ? Marcoa SportMediaset ha parlato della situazione legata alla Nazionale Italiana: «Possiamo dire che dalle verifiche fatte è stato confermato che il divorzio sia stato dovuto all’ingerenza pesante sul suo staff. La frattura è diventata sempre più inaccettabile. Poi le offerte ricevute hanno influito, anche se non ci sarebbe ancora nulla di concreto. La FIGC ha sperato allora fin da subito che Aurelio De Laurentiis decidesse di liberare Luciano Spalletti per il bene della Nazionale Italiana». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...