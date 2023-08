Bari | ufficiale l’arrivo di Diaw dal Monza

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilha ufficializzato la cessione di Davidealin Serie B dopo il prestito al Modena della passata stagione Ilha ufficializzato la cessione di Davidealin Serie B dopo il prestito al Modena della passata stagione. La nota del club brianzolo: «ACcomunica il trasferimento di Davideala titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In bocca al lupo a Davide per la nuova avventura!».

Gli uomini di Corini, come riportato sul sito della società rosanero, hanno svolto un'... Il tecnico sta preparando la gara col, il debutto in un campionato importantissimo per il ...Commenta per primo Il Monza ha uffucializzato la cessione dell'attaccante classe '92 Davide Diaw al in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate conzioni.

UFFICIALE - Bari, arriva Diaw: avrà il numero 18 La Bari Calcio

Si avvicina sempre di più l'esordio in campionato del Bari. Dopo aver giocato e perso la prima gara ufficiale della stagione, venendo così eliminati dalla Coppa Italia, i ...