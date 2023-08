Bari | Cheddira verso il Frosinone | anche il Napoli nell'operazione

Commenta per primo Walidè sempre più vicino a vestire la maglia del Frosinone . L'attaccante marocchino del, non passerà però direttamente al Frosinone, visto che il Napoli ha intenzione di acquistarlo per poi ...Il Marocchino ha stupito durante tutta la stagione con ilin Serie B. Così Walidsi prepara al grande salto. Prima però c'è un'altra tappa intermedia, a Frosinone, prossima avversaria ...... alle ore 20.30, stadio "'San Nicola" di):(4 - 3 - 3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Morachioli, Nasti, Sibilli . Indisponibili: Menez,...

L'ex tecnico del Benevento, Andrea Agostinelli, sulle favorite per la promozione in A nel prossimo torneo cadetto. Serie B al via il 18 agosto con l'anticipo Bari-Palermo ...Fuochi d'artificio in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis pensa al futuro: affare chiuso, arriva subito. La strategia totale ...