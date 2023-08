(Di martedì 15 agosto 2023) Incolildel rio, protagonista di una grossadetritica nella serata di domenica 13 agosto. Questa è l’area dove tutto è iniziato. Siamo al confine tra Italia e Francia,i pendii del colle del Frejus. Laè iniziata quassù e si è via via ingrossata scendendo a valle. Una volta giunta in paese è avvenuta l’esondazione. Dalsi possono osservare anche diverse briglie danneggiate già nella parte alta del rio, segno dell’intensità che laha assunto già nelle prime fasi, ingrossatasi anche per l’apporto d’acqua proveniente dagli altri rii. Stando una prima valutazione degli esperti meteo, sulla base delle mappe radar, la responsabilità è collegata a una ...

... recuperata 13/08/23 Fotogallery - Una montagna di fango invade12/08/23 Fotogallery - ...di gestione dello scalo consiglia comunque ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio...I vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione aerea con l'elicottero Drago VF66, nome in codice di uno dei velivoli in forza al repartodi Torino, sull'abitato di. Intanto è in corso il ripristino delle condizioni di sicurezza su strade di collegamento, utilizzando mezzi per il movimento terra, per evacuare 50 ...Il video, ripreso durante la ricognizione aerea con l'elicottero dei vigili del fuoco del repartodi Torino, mostra i danni all'abitato die la frana staccatasi dal fianco della ...

Bardonecchia, in volo con il drone lungo il rio Merdovine: il video mostra il percorso della colata di fango Il Fatto Quotidiano

In volo col drone lungo il percorso del rio Merdovine, protagonista di una grossa colata detritica nella serata di domenica 13 agosto. Questa è l'area dove tutto è iniziato. Siamo al confine tra Itali ...CRONACA, in volo col drone sulla parte bassa di Bardonecchia lungo il rio Merdovine dopo la colata detritica scesa a valle nella serata di domenica 13 agosto. Le ruspe sono al lavoro per cercare di ...