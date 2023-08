Barcellona | Xavi una furia | «La colpa è dell’arbitro»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023) Le parole di, tecnico del, dopo il pareggio arrivato in campionato e, a suo dire, viziato dall’arbitraggio Ilha iniziato il campionato con un pareggio contro il Getafe. I blaugrana hanno finito in 10 per l’espulsione di Raphinha. Dalla panchina un polemicoha ricevuto un cartellino rosso per le eccessive proteste, legate in particolare ad un tocco di mano fischiato a Gavi in una occasione in cui i catalani potevano portarsi in vantaggio. Di seguito le parole del tecnico a fine partita. «La responsabilità è. Raphinha ha sbagliato perché erano successe molte cose prima. Questa è la mia sensazione e la mia opinione. Il tocco di mano fischiato a Gavi è inventato, in riunione avevano detto che non avrebbero fischiato queste cose»