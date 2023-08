Banche | la bordata di Tajani a Meloni | Quella norma va cambiata

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 15 agosto 2023) La tassa sugli extraprofitti alleha creato una frattura nella maggioranza. La legge non è piaciuta a Forza Italia, soprattutto perché colpisce anche un asset strategico di Fininvest e quindi della famiglia Berlusconi come Mediolanum. Ad alzare la voce con la premierè il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio: "andava concordata prima, ora servono modifiche. Bisogna tutelare - spiegaal Corriere della Sera - le piccoleescludendole dalla tassa, perché sono ledel territorio, le più vicine ai risparmiatori e perché, per come è oggi la, finirebbero per pagare in proporzione più dei colossi bancari stranieri", è la prima richiesta. Poi bisogna pensare a un sistema di ...