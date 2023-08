Banca centrale russa avverte | possibile altro balzo tassi

Larussa avverte che un nuovo ulteriore aumento dei tassi è possibile se i rischi di inflazione aumentano. In mattinata ha annunciato la decisione di aumentare il suo tasso di interesse ...Sono stati predentati come "hacker burloni", ma la situazione finanziaria della Russia è così grave che oggi laterrà una riunione non programmata del Consiglio di amministrazione. ...Soffocata dalle sanzioni e dai costi della guerra, checchè Mosca ne neghi l'influenza sull'economia russa, larussa, in una riunione straordinaria stamani alza il tasso di riferimento al 12%; una mossa resasi necessaria dopo che ieri il rublo era caduto a picco. Il cambio, infatti, parlava da ...

ROMA – La Banca centrale russa in una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare i tassi di 15 punti base, portandoli al 12% dal precedente 8,5% annuo. Una ...Riunione straordinaria di Ferragosto per l’istituto centrale presieduto dalla governatrice Elvira Nabiullina. Il rublo è crollato sotto la soglia di 100 sul dollaro. E non sono esclusi ulteriori rialz ...