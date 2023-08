Bambina di 11 anni scompare nelle acque del lago di Como

(Di martedì 15 agosto 2023) Una ragazzina di 11, di origini senegalesi e residente con la famiglia a Bulciago (Lecco), è dispersa da questo pomeriggiodel ramo lecchese deldi, di fronte all’abitato di Mandello del Lario. La piccola era entrata in acqua in cerca di refrigerio come tanti villeggianti e gente della zona quando è scomparsa in profondità nelma vicino alla foce del torrente Meria,...

Bambina di 11 anni dispersa nel lago di Como, ventenne nel lago di Bolsena RaiNews

