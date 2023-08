“Ballando con le stelle” | svelato il primo concorrente ufficiale

(Di martedì 15 agosto 2023) Milly Carlucci ha voluto fare un regalo ai fan del programmacon lee haa sorpresa nel giorno di Ferragosto ildella nuova edizione. E così, dopo voci di corridoio che volevano sulla pista da ballo Barbara D’Urso e Sonia Bruganelli, è arrivata la prima comunicazione e il video di presentazione delpersonaggio di questa edizione.con le, Ricky Tognazzi è ildella nuova stagione Grande sorpresa per gli ammiratori di Milly Carlucci e per i fan di uno dei suoi programmi più noti. Sui canali social dicon leè stato annunciato il...

La crisi più chiacchierata però è stata quella del 2020: mentre Raimondo era impegnato ale stelle , la ballerina si era presa una bella sbandata per Valentin Dumitru, allievo di ...Milly Carlucci a Ferragosto svela il nome del primo concorrente dile stelle 2023: ecco chi ...A ottobre partirà ufficialmente la nuova edizione dile stelle . Un'edizione che fino a ora ha fatto molto discutere sia per i rumors relativi alla composizione della giuria che per il fatto che fino a oggi non era stato svelato ancora ...

Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023. L’annuncio arriva prima via social – con una story sul profilo Instagram… Leggi ...Ballando con le Stelle partirà a ottobre e già abbiamo il nome ufficiale del primo concorrente. La produzione dello show condotto da Milly Carlucci ha voluto fare un regalo ai ...