Ballando con le Stelle | Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale | “Sto studiando”

(Di martedì 15 agosto 2023) Milly Carlucci ha deciso di fare un regalo a tutti gli spettatori appassionati dicon le, rivelando oggi, Ferragosto, ildella nuova edizione. Nelle scorse ore sui canali social dicon leè stato annunciato ildella nuova edizione. Si tratta di, il regista, attore e produttore cinematografico che sarà accompagnato dalla sua inseparabile moglie, Simona Izzo. Nel video di presentazione si vede il regista che sta cercando disperatamente di studiare in vista della sua nuova avventura da ballerino, ma la moglie continua a chiedergli incessantemente informazioni su cosa sta, come sta andando e se è pronto. ...

A ottobre partirà ufficialmente la nuova edizione dile stelle . Un'edizione che fino a ora ha fatto molto discutere sia per i rumors relativi alla composizione della giuria che per il fatto che fino a oggi non era stato svelato ancora ...Il primo concorrente ufficiale dile Stelle 2023 è stato svelato! Si tratta dell'attore e regista Ricky Tognazzi . E' stata la stessa Milly Carlucci a spoilerarloun video sui social in cui Tognazzi è impegnato nella ...Milly Carlucci, dall'account diLe stelle, annuncia il primo concorrente ufficiale della 18ª edizione del programma, che aprirà i battenti sabato 21 ottobre. Si tratta del regista, sceneggiatore e attore Ricky Tognazzi ...

Milly Carlucci ha deciso di fare un regalo a tutti gli spettatori appassionati di Ballando con le Stelle, rivelando oggi, Ferragosto, il primo concorrente della nuova edizione. Nelle scorse ore sui ca ...Milly Carlucci rivela oggi, a Ferragosto, il primo concorrente della nuova edizione del talent di Rai1, al via sabato 21 ottobre ...