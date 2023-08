BALLANDO CON LE STELLE 2023 | RICKY TOGNAZZI CONCORRENTE | L’ANNUNCIO UFFICIALE

(Di martedì 15 agosto 2023) Nemmeno a Ferragosto Milly Carlucci si ferma. Da mesi, è all’azione la macchina per la 18esima edizione dicon le, edizione anche questa ricca di colpi di scena già dalle prime indiscrezioni che circolano sui blog e giornali. Ad oltre due mesi dalla prima puntata, Milly Carlucci, tramite i social annuncia il primodella nuova edizione diCon le. L’attore e registasarà il primo personaggio che vedremo sulla pista del dancing show di Milly Carlucci. Attraverso un video sui socialsvela la propria partecipazione, in un simpatico sketch con la moglie Simona Izzo. Anche quest’ultima sarà protagonista nello show di Rai1, a bordo campo. La coppia cosí sarà coinvolta ...

