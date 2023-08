“Ballando con le stelle 2023” | il primo concorrente è un famosissimo attore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 agosto 2023) Comincia a prendere forma il cast di “con le” con l’annuncio del primissimodella nuova edizione al via il prossimo 21 ottobre. Nel post pubblicato ieri Milly Carlucci augurando buon ferragosto ai followers ,rilasciava una piccola anticipazione : “Godetevi una bella giornata, perché vi faccio gli auguri in anticipo oggi?Domani seguite i nostri social, per gli appassionati dici sarà un annuncio, uno svelamento, qualcosa che vi piacerà e vi interesserà da vicino” che viene confermata nella giornata odierna con la pubblicazione di un video nel quale appare Ricky Tognazzi alle prese con la preparazione atletica in vista dell’inizio della trasmissione: l’e regista è ilufficiale. Il ...