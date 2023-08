(Di martedì 15 agosto 2023) AGI - Il guardiano di uno stabilimento balneare in provincia diè statola scorsa notte. Si tratta di un uomo di 32 anni del, che lavora presso il lido T-Beach di Torre Santa Sabina. Era accasciato, con ferite da arma da taglio nei pressi delle docce dello stabilimento balneare quando dopo le due, un passante si è accorto di lui e ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi chiedendo l'intervento del 118 e dei carabinieri. Ilè ricoverato all'ospedale Perrino di. Il ferimento è avvolto nel mistero, sono in corso indagini

Bagnino accoltellato a Brindisi, è un 32enne del Mali AGI - Agenzia Italia

La scorsa notte un bagnino che lavora in un lido di Brindisi è stato ferito con alcuni colpi di coltello. Ora è in ospedale, mentre proseguono le indagini sul possibile movente.