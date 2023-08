Avv Grassani | “Su Spalletti il tema è solo di natura economica” | poi il commento sulla clausola

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 agosto 2023) A tenere banco a Napoli in questi giorni, oltre al mercato, è lache serve pagare a De Laurentiis per liberare. L’avvocato della SSC Napoli Mattiaha parlato ancora una volta questa mattina, ai microfoni di Radio Sportiva, i dettagli dellache lega Lucianoal Napoli. L’ex tecnico azzurro è il prescelto dalla FIGC per prendere il posto di Roberto Mancini, ma prima serve risolvere il nodoe ladiIl quadro della situazione è più semplice e lineare rispetto a ciò che è stato descritto, riferisce l’avvocato.comunicò infatti che non intendeva proseguire nel suo rapporto contrattuale prima della fine della stagione 2022/23 e il ...