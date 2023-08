Auguri di buon Ferragosto | ecco frasi divertenti da inviare

(Di martedì 15 agosto 2023) Per facilitare la ricerca, abbiamo scelto alcunidipiù scherzose o simpatiche trovate sul web. Insieme a qualche citazione e poesia più famosa sull’estate e su questa giornata di festa. “Cosa fai a?” è la versione estiva del “Cosa fai a capodanno?”.è una data sacra per gli italiani: il 15 di Agosto di ogni anno ci si ritrova con amici o con semplici vicini di ombrelloni per festeggiare l’estate. Si tratta di una data simbolica alla quale dedicare dellebelle e delledi, condividendole comeper Whatsapp e sui social.di, ...

Sarà trasmesso dagli altoparlanti della Pubbliphono su tutta la spiaggia riminese, martedì 15 agosto, il messaggio del sindaco Jamil Sadegholvaad per fare glidiFerragosto ai suoi concittadini e ai turisti che affollano la città. 'Benvenuti e bentornati a Rimini - esordisce il primo cittadino. - Qui, oggi, siete a vivere il Ferragosto che spero ...'Ai calabresi e ai tantissimi che hanno scelto anche quest'anno la nostra regione per trascorrere le vacanze, rivolgo un sincero e affettuosoFerragosto! Chi sceglie la Calabria - afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso - ripone in noi una fiducia che non dobbiamo deludere. Il turismo è fonte di ricchezza, ...A lui i nostri miglioridilavoro. Il Gal Terre Locridee

Buon Ferragosto 2023, le frasi da condividere per gli auguri QUOTIDIANO NAZIONALE

Un sincero augurio per una Festa dell’Assunta e per un Ferragosto di serenità; con un pensiero speciale a chi lo passerà...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Di ...Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ...