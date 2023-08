Attaccano Meloni sul fascismo | ma | Fonti certe | Orsina seppellisce la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) «Giorgiadeve trovare il modo di disinnescare la “bomba” politica delle proprie origini. Non si tratta di rinnegare quelle origini ma di superarle”, dice così a Libero il professore Giovanni, direttore della Luiss School of Government, in una conversazione a tutto campo sulla destra di oggi e domani. «si sta muovendo molto bene, e se ne sono accorti tutti, da Washington a Bruxelles. Proprio per questo lasulle origini, perché è difficile criticarla sulle scelte politiche di fondo. Fratelli d'Italia è passato dal 4 al 26% in una manciata d'anni: è comprensibile che incontri difficoltà nel governare un Paese, complicato, del G7. Alla lunga, questo è il collo di bottiglia più pericoloso.deve trovare il modo di trasformare Fdi in un partito dei conservatori a ...