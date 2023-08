Atp Cincinnati | italiani in campo oggi 15 agosto | programma | dove vederlo in tv

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – Dopo una giornata funestata dalla pia, riprendo gli incontri dell'Atp di. Molti i match posticipati a, tra cui quelli di Lorenzo Sonego e di Lorenzo Musetti, rispettivamente contro il russo Alexander Shevchenko e il britannico Daniel Evans. Il primo scenderà inalle 18:30. Successivamente alle 20:00 circa, toccherà a Sonego. Unico a scendere inieri Matteo Berrettini, eliminato dal canadese Felix Auger-Aliassime. Tra le ragazze, l’unica a giocare alle ore 17 sarà Martina Trevisan che troverà dall'altra parte della rete la statunitense Bernarda Pera. Gli incontri visibili su Sky Sport Summer Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Sky Go. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Lorenzo Musetti esordirà, stavolta per davvero, nella competizione contro il britannico Daniel Evans sul campo 4 (neo campione a Washington nelle scorse settimane): la gara è in programma a partire ...Inizia ufficialmente la campagna sul cemento statunitense anche per Novak Djokovic. Il 23 volte vincitore di un trofeo del Grande Slam, infatti, è sbarcato nell'Ohio in vista del Masters 1000 di Cinci ...